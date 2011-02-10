Суд просять повернути 3 га Ялті

Прокуратура Криму пред`явила позов до Окружного адміністративного суду регіону про визнання недійсним рішення Ялтинської міської ради, яким житловому будівельному кооперативу (ЖБК) на умовах безкоштовної приватизації надано земельну ділянку загальною площею 3 га на південному березі, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

«Підставою для оскарження в суді рішення стали порушення законодавства при виділенні землі», - мовиться в прес-релізі ГПУ.

Прокуратура також просить суд зобов`язати ЖБК повернути ділянку громаді, привівши її у первісний стан.

Наглядове відомство наприкінці 2010 року порушило кримінальну справу щодо посадових осіб Ялтинської міської ради та одного з керівників міського управління земресурсів за фактом незаконного відчуження земельної ділянки, чим завдано збитків громаді у розмірі 3,8 млн. грн.