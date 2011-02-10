Азаров обіцяє мир з Vanco Prykerchenska найближчими днями

Кабінет міністрів України розгляне питання про затвердження мирової угоди з компанією Vanco Prykerchenska Ltd. найближчими днями, заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ журналістам в четвер.

Він поінформував, що рішення щодо Vanco ухвалено, і воно не було розглянуто на засіданні уряду в середу у зв`язку з тим, що не були повністю підготовлені всі необхідні документи.

«На уряді воно не розглядалося чисто з технічних причин. У нас на уряд виносяться ті документи, які повністю відпрацьовані, завізовані відповідно до вимог регламенту. Сам текст документа, особливо в такому випадку, має бути вивірений до кожної коми», - сказав АЗАРОВ.

Він заявив, що «безглузді рішення, які приймав попередній уряд», призвели до втрати часу у вирішенні цього питання, до втрати Україною своєї репутації.

«Зараз ті стогони, які лунають із приводу нібито віддачі шельфу - це просто політичні спекуляції», - сказав АЗАРОВ.

Він зазначив, що для реалізації проекту із видобутку нафти й газу на шельфі Чорного моря необхідні великі інвестиції, і для цього складно знайти інвесторів. «У разі сприятливого вирішення ми матимемо свою нафту й свій газ», - підкреслив глава уряду.

19 жовтня 2007 року між Кабміном і компанією Vanco International (Бермудські острови) було підписано угоду про розподіл продукції (УРП) по Прикерченській ділянці шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і зобов`язання по УРП Vanco Prykerchenska (Віргінські острови). Це стало основною причиною розриву з боку Кабміну Юлії ТИМОШЕНКО угоди і початку міжнародного розгляду, позивачем у якому виступила Vanco Prykerchenska.

У липні 2008 року Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

У 2010 році Кабмін Миколи АЗАРОВА запропонува Vanco Prуckerchenska Ltd. укласти мирову угоду в тяжбі, пов`язаній з розірванням урядом договору про розподіл продукції.

Україна і Vanco Prуckerchenska призупинили арбітражний процес до квітня 2011 року й почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору щодо УРП.

Vanco International є 100%-ою дочірньою компанією Vanco Energy Company (США).

Vanco Energy володіє тільки 25% Vanco Prykerchenska, іншими власниками виступають: корпорація ДТЕК (Донецьк), інвестиційна компанія Integrum Technologies Ltd (Австрія), а також компанія Shadowlight Investments Ltd російського бізнесмена Євгена Новицького на паритетних засадах.