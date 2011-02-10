Колишньому заступнику мера Алупки світить до 10 років

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного виділення в приватну власність близько 0,2 га землі в Алупці , яким державі було завдано збитків на суму понад 1 млн грн.

У протиправних діях підозрюють колишнього першого заступника мера Алупки. Йому інкримінують перевищення службових повноважень, повідомила прес-служба кримської прокуратури.

При цьому відомство не назвало ні прізвища підозрюваного, ні дату виділення ділянок у курортному місті.

Земля на південному березі Криму була передана громадянам без розгляду питання на сесії Алупкінської міської ради.

Якщо провина екс-віце-мера буде доведена, йому загрожує позбавлення волі строком від 7 до 10 років.