Тисячу працівників скоротили в січні в Севастополі

У Севастополі у січні поточного року 42 підприємства, організації та установи подали списки на звільнення 995 працівників, що у 2,3 рази більше, ніж за відповідний період 2010 року, повідомив відділ статистики, моніторингу та прогнозування Севастопольського міського центру зайнятості.

У відділі також зазначили, що минулого року списки подавали 32 підприємства, установи й організації.

Найчисельніші списки на скорочення цивільного персоналу надійшли від формувань Чорноморського флоту Російської Федерації - 750 осіб (75,4%).

У повідомленні також зазначається, що, за даними підприємств, з початку року фактично звільнено 79 працівників, що вдвічі менше, ніж у січні 2010 року. 38% з фактично звільнених становлять працівники підприємств, установ та організацій ЧФ РФ.