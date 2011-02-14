Негода зірвала парад love-мобілів у Севастополі

У Севастополі через негоду не відбувся парад love-мобілів, присвячений Дню святого Валентина.

Як повідомляє «Севастопольська газета», за словами організатора акції Олександри ЛИСЕНКО, сильний вітер міг би позривати атрибути, яким прикрашені автомобілі учасників.

Планується, що автопробіг відбудеться впродовж найближчих двох тижнів, коли покращаться погодні умови.

Управління ДАІ в Севастополі у зв`язку з погіршенням погодних умов порекомендувало водіям утриматися від поїздок на особистому транспорті без гострої необхідності. Крім того, пішоходам рекомендовано не виходити раптово на проїжджу частину дорогі, а в темний час доби - виділяти себе за допомогою світлого одягу чи ліхтарика.

Разом з тим, вчора в Севастополі, в екопарку «Лукомор`я», до дня закоханих випекли пряник площею 12 квадратних метрів у вигляді двох скріплених сердець.

На виготовлення пряника пішло 250 кг борошна, 50 кг цукру і стільки ж глазурі. Пряник виготовлено за рецептом XVІІІ століття, з додаванням імбиру. Він був зібраний з окремих шматочків-пазлів у вигляді солодких «валентинок». У приготуванні пряника взяли участь 12 кондитерів.