Гідрометцентр попереджає про загрозу сходження лавин у Криму

21:27, 14 лютого 2011
Крым
0 0

На ПБК до 12° морозу

Чоловік чистить сніг в ЄвпаторіїУкраїнський гідрометеорологічний центр попереджає про загрозу сходження лавин у Криму у вівторок, 15 лютого, через снігопади. Таке повідомлення розміщено в понеділок на сайті гідрометцентру.

У свою чергу, кримське управління МНС подовжило на кілька днів оголошене минулого тижня штормове попередження, оскільки вночі і вранці 15 і 16 лютого на південному березі Криму очікується зниження температури повітря до 10-12° морозу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter