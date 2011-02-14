Гідрометцентр попереджає про загрозу сходження лавин у Криму
21:27, 14 лютого 2011Крым
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На ПБК до 12° морозу
Український гідрометеорологічний центр попереджає про загрозу сходження лавин у Криму у вівторок, 15 лютого, через снігопади. Таке повідомлення розміщено в понеділок на сайті гідрометцентру.
У свою чергу, кримське управління МНС подовжило на кілька днів оголошене минулого тижня штормове попередження, оскільки вночі і вранці 15 і 16 лютого на південному березі Криму очікується зниження температури повітря до 10-12° морозу.
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