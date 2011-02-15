Постав запитання президенту через веб-сторінку УНІАН

25 лютого, в день річниці інавгурації, президент України Віктор Янукович візьме участь у телепроекті "Розмова з країною".

Проект стартував 15 лютого.

На базі ВАТ "Укртелеком" організовано контакт-центр, який прийматиме запитання і думки громадян. Дзвінки до контакт-центру безкоштовні. Надіслати свої запитання можна також через Інтернет. Їх прийматимуть за допомоги власних Інтернет-ресурсів партнери телепроекту - інформагентства УНІАН та "Інтерфакс-Україна".

Усі запитання з контакт-центру, а також ті, що надійдуть через Інтернет, щодня передаватимуться президенту. Вони будуть проаналізовані, щодо кожного запитання буде надано відповідь.

Співорганізаторами телепроекту виступили телеканали: "Інтер", "1+1", ICTV, "Україна", НТКУ і "5-й канал". За допомогою їхніх технічних можливостей будуть організовані включення з регіонів до кіностудії імені Довженка, де Янукович працюватиме 25 лютого.

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