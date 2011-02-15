Сімферополь визначив мікрорайон для проекту ліквідації самозахоплень

Ініційований Радою міністрів Криму пілотний проект ліквідації самовільних захоплень землі за рахунок виділення ділянок під спорудження будинків реалізовуватиметься в мікрорайоні «Лугове-2» у Сімферополі. Таке рішення депутати Сімферопольської міськради ухвалили у вівторок на сесії.

Прес-служба Радміну Криму повідомила, що територія, де виділятимуться ділянки, відповідає планам розвитку Сімферополя й технічним вимогам, що пред`являються до земель, призначених для спорудження житлових будинків.

«Перед виділенням ділянок у житловому масиві буде створено умови для майбутнього проживання: визначено вуличну сітку, забезпечено електропостачання», - обіцяє кримський уряд.

Площа масиву під житло не вказана.

Голова Радміну Криму Василь ДЖАРТИ на засіданні міськради підкреслив, що влада не наділяє учасників самозахоплень переважним правом на отримання земельних ділянок.

«Наше першочергове завдання - вирішити питання самозахоплень, щоб прийняти генеральний план розвитку Сімферополя. Ми повинні незалежно від національності, в рамках Конституції та законів України виділяти ділянки всім, хто має на них право», - сказав він.

За словами ДЖАРТИ, можливість масового виділення ділянок з`явиться після затвердження генплану Сімферополя.

ДЖАРТИ у січні звернувся з відкритим листом до лідера кримськотатарського меджлісу Мустафи ДЖЕМІЛЄВА, в якому просив його переконати татар, які самовільно зайняли землю, добровільно звільнити ділянки, оскільки самозахоплення, вважає прем`єр Криму, заважають соціально-економічному розвитку регіону і є дестабілізуючим чинником міжнаціональної злагоди.

Ініціатива компромісного вирішення питання самозахоплень з`явилася під час зустрічі ДЖАРТИ з першим заступником ДЖЕМІЛЄВА - головою Світового конгресу кримських татар Рефатом ЧУБАРОВИМ.

Радмін 31 січня створив комісію, яка до 1 березня повинна сформувати списки громадян - учасників самозахоплень, які претендують на землю в Сімферополі або Сімферопольському районі і мають законне право на отримання ділянки, і визначити масиви під житлову забудову.

За оцінками Республіканського комітету із земельних ресурсів, загальна площа самовільно зайнятої землі в Криму становить понад 3 тисячі га. Найбільше землі захоплено навколо Сімферополя.