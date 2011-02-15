Порушено справу через придбання за $4 млн 90 квартир в Керчі

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом незаконної купівлі 90 квартир посадовцями Міністерства оборони для військовослужбовців у Керчі наприкінці 2010 року, повідомила у вівторок прес-служба ГПУ.

"Незважаючи на те, що 90 квартир, запропонованих комерційною фірмою, не відповідають санітарним і технічним нормам, непридатні для проживання та перевищують встановлені нормативними актами максимальні розміри для придбання за бюджетні кошти, службові особи Міноборони, зловживаючи службовим становищем в інтересах структури, уклали з нею договір, на виконання якого 30 грудня було перераховано 33,2 млн. грн.", - йдеться в прес-релізі.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Досудове слідство здійснюється головним управлінням військових прокуратур.