У Криму порушено справу проти державного виконавця

У Криму прокуратура порушила кримінальну справу стосовно працівника виконавчої служби, який, не бажаючи стягувати адміністративні штрафи від 51 до 250 гривень, незаконно закривав виконавчі провадження на підставі підроблених документів про відсутність майна у боржників, повідомила прес-служба наглядового відомства.

Дії державного виконавця кваліфіковано за частиною 1 статей 364, 366 і 382 Кримінального кодексу України як зловживання службовим становищем, посадова фальсифікація й невиконання судового рішення.

Подробиці справи не повідомляються.

Ведеться слідство.