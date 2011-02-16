Верховна рада Криму скоротила кількість комісій з 16 до 9. За таке рішення проголосували 82 із 83 депутатів, присутніх на сесії в середу. Усього в парламенті автономії 100 депутатів.

Депутат із фракції Партії регіонів (ПР) Віталій НАХЛУПІН очолив комісію з бюджетної, економічної та інвестиційної політики. Вона створена з комісій з економічної, бюджетно-фінансової і податкової політики, з питань промислової політики, із зовнішньоекономічних зв`язків та інвестиційної політики.

Комісію з аграрних і земельних питань, екології й раціонального природокористування об`єднали з комісією з місцевого самоврядування й адміністративно-територіальних питань у комісію із земельних, аграрних питань, екології й місцевого самоврядування. Її очолив депутат від ПР Микола ЯНАКІ.

В комісію з нормотворчої діяльності, організації роботи Верховної Ради й зв`язків із громадськістю, яку очолив депутат від ПР Юхім ФІКС, об`єднані комісії з організації роботи ВР й зв`язків із громадськістю й з нормотворчої діяльності й правових питань

Комісія з питань приватизації реорганізована в комісію з будівництва, архітектури й контролю за приватизацією. Головою став Костянтин МАЛЬЧІКОВ (Партія регіонів).

Комісія з культури, у справах молоді та спорту реорганізована в комісію з культури, яку очолив депутат із фракції "Русское единство" Сергій ЦЕКОВ.

Комісія з науки й освіти перейменована в комісію з освіти, науки, справ молоді та спорту (очолив Валерій КОСАРЄВ від ПР), комісія з рекреаційного, санаторно-курортного комплексів і туризму - в комісію із санаторно-курортного комплексу й туризму (голова - Рустам ТЕМІРГАЛІЄВ від ПР).

Три комісії ліквідовані з передачею функцій іншим комісіям - повноваження комісії з питань соціального розвитку села передані комісії із земельних, аграрних питань, екології й місцевого самоврядування, функції комісій з питань протидії корупції й комісії з питань відновлення прав реабілітованих - комісії з нормотворчої діяльності, організації роботи ВР й зв`язків із громадськістю.

Зміни не торкнулися комісій з міжнаціональних відносин і проблем депортованих громадян, яку очолює депутат із фракції "Курултай-Рух" Ремзі ІЛЬЯСОВ, та із соціальних питань, охорони здоров`я й справ ветеранів, голова якої депутат-регіонал Петро ЗАПОРОЖЕЦЬ.