Крим хоче побудувати 15 яхтстоянок

Верховна рада Криму затвердила концепцію розвитку яхтового туризму в регіоні на 2011-2020 роки - до кінця її реалізації передбачається створити 11 яхтових марин, 4 стоянки і 4 заправні станції.

”За” проголосували 82 парламентарії з 83, присутніх на сесії в середу. Всього у кримському парламенті 100 депутатів.

Метою концепції є розвиток Криму як центру яхтового туризму міжнародного рівня у Причорноморському басейні. Перспективність розвитку цього виду туризму зумовлюють клімат, значна протяжність берегової лінії та інтерес туристів до акваторії Чорного моря.

Зокрема, концепція передбачає створення інфраструктури марин і стоянок на чорноморському узбережжі Криму, а також додаткових пунктів пропуску через державний кордон.

Також планується модернізувати і реконструювати існуючі причали маломірних суден, провести інвентаризацію акваторій, причалів і берегоукріплювальних споруд.

Крім того, передбачається створення флоту спортивних і прогулянкових суден.

Розглядається також можливість створення єдиної системи інформаційного і довідкового обслуговування туристів і суб`єктів яхтового туризму.

Рада міністрів наприкінці січня схвалила концепцію, розроблену Міністерством транспорту і зв`язку Криму (зараз - Рескомітет) спільно з центром бізнес-рішень "Оптимум".

На реалізацію концепції потрібно до 311 млн. євро.

За прогнозами, реалізація концепції дозволить одержати доходи до бюджету від роботи марин у розмірі 37 млн. євро.