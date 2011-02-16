Супермаркет евакуювали через дзвінок про мінування

Супермаркет "Сільпо" припинив роботу більш ніж на годину в середу в Севастополі через дзвінок про мінування, який виявився неправдивим, повідомила прес-служба севастопольського управління МВС.

Невідомий вранці повідомив у чергову частину міліції про закладену в магазині бомбу.

Співробітники МНС і МВС, приїхавши до супермаркету, евакуювали продавців і покупців і оглянули приміщення магазину - вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Міліція шукає "телефонного терориста". Вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею "завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху", яка передбачає покарання до п`яти років позбавлення волі.