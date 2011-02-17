Фракція ПР у Раді поповнилася екс-міністром з Криму

Нетецька склала присягу нардепа

Олена НЕТЕЦЬКА в четвер склала у Верховній Раді присягу народного депутата України. Спікер Володимир ЛИТВИН повідомив про входження НЕТЕЦЬКОЇ до складу фракції Партії регіонів. Центральна виборча комісія 14 лютого визнала НЕТЕЦЬКУ обраною депутатом Ради за списком Партії регіонів (номер 226 в списку ПР). Верховна рада Криму 16 лютого ліквідувала посаду міністра Радміну Криму, яку з березня 2010 року займала НЕТЕЦЬКА. Замість неї апарат уряду очолив керуючий справами. Крісло посіла Тетяна АКІМОВА. ЦВК 16 лютого зареєструвала депутата НЕТЕЦЬКУ. Рада на початку лютого достроково припинила повноваження дев`яти нардепів-сумісників. НЕТЕЦЬКА була нардепом у парламенті 5-го скликання, в 2006-2007 роках.

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