3 га кримської землі пішли з молотка за 3 млн гривень

Кримська філія держпідприємства «Центр державного земельного кадастру» провела в четвер перший в автономії земельний аукціон, де було продано дві ділянки загальною площею 3,18 га в районі південнобережного селища Гурзуф за 3,1 млн. грн.

Ділянку площею 0,75 га, стартова ціна якої складала 207 тис. грн., продали за 707 тис. грн., ділянка в 2,43 га, стартувавши з 670 тис. грн., пішла з молотка за 2,414 млн. грн.

Земля розташована в 1,6 кілометрах від моря і в 50 метрах від траси. Її цільовим призначенням є будівництво і обслуговування рекреаційних об`єктів.

Ділянки купила велика київська будівельна фірма, назву якої не уточнили.

Нагадаємо, Радмін Криму наприкінці грудня 2010 року затвердив для продажу на торгах 15 ділянок загальною площею 136 га, їх стартова ціна становить 43,5 млн. грн.