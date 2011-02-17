МВС пропонує скасувати талон до посвідчення водія

Міністерство внутрішніх справ України підготувало законопроект про скасування талону до посвідчення водія, оскільки необхідності у його використанні вже давно немає, повідомила прес-служба МВС.

Так, законопроектом передбачено внесення змін до ст. 15 Закону України «Про дорожній рух». За новою редакцією, право водія на керування транспортним засобом підтверджується лише водійським посвідченням.

Також відповідні зміни щодо заходів адміністративного впливу за відсутність у водія талону до посвідчення планується внести до окремих статей Кодексу України про адміністративні порушення.

Такі дії необхідні для поступового приведення законодавчої бази України в сфері безпеки дорожнього руху до світових стандартів і дозволять зменшити кількість документів, необхідних водієві для керування транспортним засобом, вважає МВС.