Загибель 23 тисяч голів птиці в Криму викликана виснаженням

Загибель 23 тисяч голів птиці в господарстві «Баїр» у селі Полтавка Красногвардійського району Криму викликана виснаженням, повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Фахівцями регіональної держлабораторії ветмедицини був досліджений матеріал як від загиблої, так і від здорової птиці. Інфекційна природа загибелі птиці в господарстві виключена.

«Падіж поголів`я птиці почався 1 лютого. За свідченням керівника господарства Олександра БАБІЯ, ним було ухвалене рішення про зміну раціону харчування на початку технологічної пересидки (ліньки) у зв`язку із зниженням продуктивності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 25 січня було припинене харчування птиці у необхідних для життєдіяльності обсягах (від 100 г до 50 г корму на добу), з 3 лютого в раціоні була залишена лише вода і мінеральна підгодівля.

Зважування живої птиці показало, що при стандартній масі у віці 347-637 діб у 1,55 кг птиця важила 0,6-0,7 кг, а трупний матеріал - до 0,5 кг.