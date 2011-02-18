Мера Сімферополя зі 100 днями привітали флешмобом

Працівники ЗМІ скаржаться, що міський голова кримської столиці Віктор Агєєв не погоджується на інтерв’ю та жодного разу не зібрав прес-конференцію, повідомляє "канал 24".

Журналісти бажають зустрітися з мером, адже саме сьогодні у керманича Сімферополя своєрідний ювілей - перші 100 днів роботи на посаді мера. Флеш-моб під назвою “Мер, говори!” зібрав трохи більше 20 медійників. Свої пропозиції та побажання вони виклали у відкритому листі, зібрали під ним підписи та передали до міськради.

Речник керманича Сімферополя, який вийшов поспілкуватися з журналістами, повідомив, що мер перебуває на лікарняному, після чого обов’язково зустрінеться з пресою. Доводи медійників про закритість мера та небажання спілкуватися з пресою, речник заперечив.

“Колеги, здивований і стурбований, або Ви мало читаєте, або Ви мало дивитеся телевізор. Мені здається, що кого-кого, а мера Агєєва в інформаційному просторі більше ніж будь-якого іншого мера в Криму”, - сказав речник міського голови Едуард Доля.

В результаті чиновники та журналісти знайшли компроміс - найближчими днями зустрінуться, щоб напрацювати механізм спілкування.

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