Працівники будуправління ЧФ Росії просять повернути зарплату

19:04, 18 лютого 2011
Крым
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Пікет у Севастополі

Працівники Будівельного управління Чорноморського флоту Міністерства оборони Російської Федерації пікетували в п`ятницю державну адміністрацію Севастополя, вимагаючи від губернатора Валерія САРАТОВА допомогти у вирішенні проблеми погашення заборгованості по зарплаті за останні два роки.

У пікеті взяли участь більш як 50 чоловік. Вони тримали в руках плакат з написом "Валерій Володимирович, допоможіть повернути зарплату".

Владимир ЛІСІН заявив, що, окрім численних звернень працівників Будуправління в російські інстанції, буде складено звернення у вигляді листа меру міста, до Генеральної прокуратури України і за місцем реєстрації підприємства, до Ленінського району у Севастополі. "Також індивідуально люди збиратимуть документи для передачі справи до суду", - сказав він.

З пікетниками зустрівся заступник голови держадміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ і пообіцяв, що впродовж двох тижнів будуть підготовлені документи і відправлені до відповідних органів з метою позитивного вирішення питання.

В листопаді 2010 року міською прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом ухилення від сплати обов`язкових страхових внесків до ПФУ стосовно посадовців будуправління ЧФ. Раніше відповідно до рішення Господарського суду Севастополя було почато процедуру банкрутства БУ.

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