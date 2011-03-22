Порушено справу через незаконне виділення 20 га в Криму

Прокуратура Євпаторії порушила кримінальну справу за фактом незаконного виділення у 2010 році двадцяти гектарів землі в селищі Новофедорівка в Криму вартістю майже 4 мільйонів гривень кооперативу, що складається з трьох осіб, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

«Посадовцям відділу Держкомзему в Євпаторії інкриміновано незаконне узгодження виділення під житлову забудову ділянки обслуговуючому кооперативу, який згідно із законом не міг претендувати на безкоштовне отримання у власність землі і складався лише з трьох осіб», - зазначається у прес-релізі.

Справу порушено за частиною 2 статті 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Триває слідство.