Путін сподівається, що Туреччина пустить "Південний потік" до себе

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН сподівається, що Туреччина дасть дозвіл на прокладання «Південного потоку» через свою морську зону, повідомила прес-служба уряду РФ.

«Ми не вважаємо, що є якась загроза цього проекту з боку наших турецьких партнерів», - заявив ПУТІН.

За його словами, Росія надасть турецькій стороні додаткові документи щодо різних досліджень, пов`язаних із екологією, прокладанням маршруту, оцінкою техніко-економічного обґрунтування.

В.ПУТІН вважає, що після цього РФ отримає остаточне рішення щодо будівництва цієї трубопровідної системи.

Разом з тим, російський прем`єр підкреслив, що Росія «готова до будь-якого розвитку подій». За його словами, в РФ вважають можливим скраплювати газ на березі Чорного моря і газовозами доставляти його до узбережжя Болгарії, там регазифіковувати і направляти в трубопровідні системи. Також розглядається можливість поставок скрапленого природного газу з півострова Ямал.

«Ми вивчаємо все, але виходимо з того, що ніщо не заважає нам реалізувати проект, задуманий спочатку і обговорений із турецькою стороною», - сказав він.

Віце-прем`єр-міністр Росії Ігор СЕЧИН у травні 2010 року заявив, що у листопаді Туреччина надасть дозвіл на будівництво газогону «Південний потік» у своїй економічній зоні, однак цього досі не сталося.