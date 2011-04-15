Крим і Білорусь домовилися збільшити торговий оборот

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ і перший заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор ПЕТРИШЕНКО домовилися сприяти зміцненню культурних і економічних зв`язків і збільшенню торгового обороту між Кримом і Республікою Білорусь.

Досягнуті домовленості зафіксовано в протоколі зустрічі ДЖАРТИ і ПЕТРИШЕНКА, повідомила прес-служба Радміну.

«Крим дістав можливість значно збільшити товарооборот з Білоруссю. Активізуватимемо поставки до Білорусі товарів кримських виробників, продаж путівок до кримських здравниць», – заявив ДЖАРТИ.

ПЕТРИШЕНКО, у свою чергу, відзначив, що товарооборот між Білоруссю і Україною зростає, у 2010 році він досяг 4,5 млрд. доларів, проте участь Криму в торгівлі з Білоруссю поки була досить скромною: минулого року товарооборот з автономією становив близько 35 млн. доларів.

«До того ж, порушено торговий баланс: Білорусь бере у автономії більше товарів, ніж відправляє до Криму. Ми вирішили збалансувати товарооборот і збільшити його у кілька разів», – сказав ПЕТРИШЕНКО.

Згідно з протоколом, Рада міністрів Криму і МЗС Білорусі розглянуть можливості поставок до Криму пасажирської, будівельної і сільськогосподарської техніки, тканин, посуду, одягу і взуття.

«У Криму розгорнуто величезне будівництво. Думаю, ви знаєте потенціал Білорусі у виробництві будівельних матеріалів, будівельної техніки – ми повністю готові налагодити співпрацю у цьому напрямі», – відзначив заступник міністра закордонних справ Білорусі.