Кабмін скасував талони техогляду

Кабінет міністрів України (постанова від 9 червня №620) вніс зміни до деяких постанов КМУ щодо відміни талона до посвідчення водія. Текст документа розміщений на сайті уряду.

Зокрема, виключено згадування талона в Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. №176; у Правилах дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. №1306; у порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 9 липня 2008 р. №606; а також – Переліку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні.

14 квітня набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відміну талона до посвідчення водія і вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху». Законом внесено зміну до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Закон України "Про дорожній рух". Внесено зміну в частину 9 статті 15 Закону України "Про дорожній рух", згідно з яким право на управління транспортними засобами відповідної категорії підтверджується тільки посвідченням водія транспортного засобу із встановленим терміном дії. Таким чином, ВР відмінила талон до посвідчення водія транспортного засобу.