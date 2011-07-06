Кримчанин привіз з Москви 4 тисячі доз героїну

Співробітники Служби безпеки України затримали кримчанина, який привіз із Москви на півострів 300 грамів героїну, цього було б достатньо для виготовлення понад 4 тисяч доз, повідомив прес-центр кримського управління СБУ.

СБУ порушила кримінальну справу за статтями за "контрабанда наркотиків" (ч.3 ст.305 Кримінального кодексу) та "незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів" (ч.3 ст.307). Їх санкція - до 12 років ув’язнення.

Вартість партії наркотиків представник прес-служби уточнити не зміг, пославшись на відсутність такої інформації.