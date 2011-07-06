Росія просить Україну передати в оренду кримський полігон "НИТКА"

Міністр оборони Росії Анатолій СЕРДЮКОВ під час зустрічі з українським колегою Михайлом ЄЖЕЛЕМ звернувся до нього з проханням передати Росії в оренду тренажер для палубної авіації «НИТКА» (Крим).

«Я підписав звернення до міністра оборони України з проханням передати в оренду або в якійсь іншій формі полігон «НИТКА» для тренувань палубної авіації», - сказав СЕРДЮКОВ в середу на прес-конференції за підсумками 60-го засідання Ради міністрів оборони країн СНД в Сочі, передає «РІА Новости».

Зі свого боку, ЄЖЕЛЬ висловив переконання, що російське прохання буде задоволене. «Я думаю, що питання буде вирішене позитивно. Це серйозна робота, і вона буде виконана», - сказав українській міністр.

Він відзначив, що даний полігон не представляє такого значного інтересу для України, оскільки країна не має ані авіаносців, ані, відповідно, палубної авіації. Саме тому, вважає ЄЖЕЛЬ, враховуючи рівень взаємовідносин між двома країнами, рішення буде позитивним.

Відповідаючи на запитання, чи визначені у листі міністра оборони терміни оренди тренажера, він сказав: «У листі терміни оренди не вказано, вони обговорюватимуться під час подальших переговорів».

Полігон злітно-посадкових систем «НИТКА» створений у 1980 році для тренування льотного складу корабельної авіації та проведення випробувань авіаційної та іншої техніки, яка використовується для забезпечення посадки літальних апаратів на палубу авіаносця.

«НИТКА» використовується Російською Федерацією на підставі угоди між урядами України та РФ 1997 року, яку ратифіковано українським законом у 2004 році.