Католики мають намір провести безстрокову акцію в Севастополі

Римо-католицька громада Севастополя проведе безстрокову акцію з вимогою повернути їй костьол, збудований 100 років тому і відібраний у парафіян у 1930-ті роки, заявив настоятель громади Юрій ЗІМІНСЬКИЙ.

За словами священика, севастопольські католики сподівалися на розгляд питання про повернення храму громаді під час нещодавнього пленарного засідання сесії міськради, але його так і не було внесено до затвердженого порядку денного сесії.

«Ми продовжуватимемо відстоювати нашу позицію. Ми виступили з ініціативою - і відповідного листа вже направили голові Ленінської районної адміністрації - проведення парафіянами римо-католицької парафії безстрокової акції. Декілька днів на тиждень, декілька годин на день біля храму (з повоєнних часів використовується як кінотеатр - ред.) стоятиме намет, на якому будуть закріплені великі знімки храму зразка 1912 року і 1944 року (після звільнення міста), а також ікони. Ми підготували інформаційні листівки. Буде організований збір підписів», - сказав ЗІМІНСЬКИЙ на прес-конференції.

Він повідомив також, що влада попросила зачекати з акцією і не встановлювати намет. «1 липня ми просто встали біля храму на 2,5 години. Без ажіотажу - 75 підписів на нашу підтримку. Ми продовжуватимемо це робити. А поки що, як нас попросили, почекаємо, що вирішить влада», - сказав священик.

Севастопольська держадміністрація впродовж останніх більш як 10 років неодноразово ініціювала розгляд міськрадою питання про повернення храму римо-католицькій громаді міста. Депутати не підтримують цю ініціативу, аргументуючи тим, що не можна віддавати комунальне майно, натомість нічого не одержуючи.