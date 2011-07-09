Змія з двома головами поселилася в Криму (фото)
Такі рептилії народжуються раз на 50 років
Двоголова змія - рептилія, що народжується одна на мільйон особин, - поселилася в ялтинському зоопарку «Казка» на час туристичного сезону. Звіринець узяв плазуна в оренду в Німеччині, повідомив УНІАН директор зоопарку Олег ЗУБКОВ.
«Цікава, унікальна тварина: дві голови, двоє мізків, один живіт. Одна голова домінуюча, друга - більш пасивна. Їдять одночасно. Під час годування між головами ставлять пластикову лопатку, щоб одна другу не з`їла», - сказав ЗУБКОВ.
Така рептилія народжується одна на мільйон особин
Королівській змії-альбіносу, яка переїхала в Крим до середини вересня, три роки.
Страхова вартість змії становить 50 тисяч євро.
«Казку» створено в 1995 році. Це перший приватний зоопарк в СНД. Зараз там живе більше тисячі тварин, багато з яких - рідкісних видів.