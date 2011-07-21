Екс-главу "Укрпрофоздоровниці" затримали через замах на санаторій

Співробітники правоохоронних органів затримали у Києві колишнього голову правління "Укрпрофоздоровниці" за підозрою у замаху на розтрату майна санаторію "Курпати" в Криму, повідомила кореспондента УНІАН прес-секретар прокурора Криму Наталія БОЯРКІНА.

"Затримано в Києві 19 липня, доставлено в ізолятор в Сімферополі, розв`язується питання про обрання йому запобіжного заходу", - сказала БОЯРКІНА, не уточнивши прізвище підозрюваного.

Прокуратура Криму цього тижня порушила кримінальну справу проти екс-глави "Укрпрофоздоровниці" за ч. 2 ст. 15 і ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Йдеться про замах на розтрату майна санаторію "Курпати" (Велика Ялта) у розмірі 6,8 млн. грн.

Прокуратура проводить масові перевірки діяльності Федерації профспілок України і ЗАТ "Укрпрофоздоровниця". Тільки у першій половині червня було порушено десять кримінальних справ за фактами незаконних фінансових операцій, операцій з майном і землею її оздоровчих установ.

ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" об`єднує близько 80 лікувально-оздоровчих установ у регіонах України.