Заступника глави СЕС Криму затримали через тонни стоків

Заступник головного державного санітарного лікаря Криму затримана в четвер за підозрою у службовій халатності, в результаті якої впродовж трьох кварталів минулого року в Чорне море в районі Феодосії було скинуто тонни неочищених стоків, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

«Внаслідок неналежного виконання посадових обов`язків керівником СЕС дозвіл на скидання стічних вод одержало підприємство, що порушувало норми гранично допустимого скидання забруднюючих речовин. Шкода від забруднення оцінюється в 14,8 мільйонів гривень», - говориться у прес-релізі.

Співробітник СЕС затримана в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України.

В даний час вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Прокуратура у середині травня порушила справу стосовно заступника начальника кримської СЕС за статтею Кримінального кодексу «службова халатність, що призвела до тяжких наслідків».

Раніше було порушено кримінальну справу стосовно посадовців підприємства, які забруднили стічними водами море поблизу Феодосії.