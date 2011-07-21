Губернатор Севастополя про слово "дай" і особливе ставлення Януковича

Голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир ЯЦУБА закликав місцевих чиновників цінувати особливе ставлення президента і уряду до міста, що виявляється у виділенні дотацій з держбюджету, а також фінансуванні соціально-економічного розвитку Севастополя.

«Якщо говорити скромно, бюджетні кошти витрачаються з великими витратами. Ще раз звертаюся до керівників комунальних служб, розпорядників бюджетних коштів, які підписують документи, прийняті міською радою і головою міськадміністрації: майте на увазі, це не ваші кошти, а кошти жителів Севастополя. Ми повинні підвищити участь громадськості в контролі над витрачанням коштів. Є можливість порівняти бюджети великих міст України з бюджетом Севастополя. Ми з вами тут непогано живемо. А враховуючи, що до нас ставлення центральних органів влади, насамперед президента і уряду, особливе, ми маємо це цінувати, берегти і шукати свої резерви», - заявив він в четвер на колегії міської держадміністрації.

За словами ЯЦУБИ, «політика, коли в наших розмовах присутнє лише слово "дай", довго не проживе».