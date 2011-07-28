Депутата, який привласнив $175 тисяч інвалідів, віддали під суд

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу за звинуваченням колишнього депутата міської ради Сімферополя, екс-директора сімферопольського навчально-виробничого підприємства Українського товариства глухих (УТОГ) Сергія РУДИЧА в привласненні 1,4 млн. грн., виділених державою на створення робочих місць для інвалідів, повідомила в четвер прес-служба наглядового відомства.

«За підсумками розслідування йому пред`явлено звинувачення в привласненні коштів в особливо великих розмірах, посадовій фальсифікації і легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом», - йдеться в прес-релізі

За версією слідства, голова сімферопольського УТОГ привласнив майже половину грошових коштів, які держава виділила на створення робочих місць для інвалідів міста.

Розслідування проводили працівники головного управління СБУ в Криму. Матеріали справи направлені в Київський райсуд Сімферополя для розгляду по суті.