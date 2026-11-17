Триває робота над створенням антибалістичної системи "Фрея".

Щоб створити європейську антибалістичну систему для України може знадобитися до двох років. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Швеції Пол Йонсон сказав перед початком засіданням Ради ЄС на рівні глав оборонних відомств держав-членів.

Як зауважив Йонсон, Швеція є одною з дев’яти країн, які долучені до проєкту "Фрея". У межах проєкту разом Україною, зокрема, за участі української компанії Fire Point, розробляється система протиракетної оборони від балістичних ракет.

"Імовірно, на це знадобиться від 18 до 24 місяців. Однак, на минулому тижні я контактував з українцями, і вони мають усвідомлення, що робота просувається далі", - сказав Йонсон.

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Він зауважив, що треба більше варіантів для протидії загрозам балістичних ракет.

На його переконання, Україні доведеться пережити найбільш складну зиму, оскільки Росія наростила виробництво балістики і дронів.

Створення захисту для України

Як повідомляв УНІАН, 13 липня у Парижі було започатковано Антибалістичну коаліцію. До неї увійшли Україна, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Іспанія.

В межах коаліції відбувається взаємодія з метою розроблення і створення антибалістичної системи "Фрея". Ця нова система має стати дешевшою та більш масовою альтернативою зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Як очікує президент Володимир Зеленський, перші випробування системи "Фрея" можуть бути проведені взимку. Він сподівається, що буде отримано "певний результат".

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