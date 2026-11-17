Через пошкодження теплових магістралей частину будинків у трьох районах столиці переводять на резервне теплопостачання.

У Києві внаслідок нічної атаки Росії пошкоджені теплові магістралі на Північному та Південному мостах. Через це частину споживачів трьох районів переводять на резервне теплопостачання, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" здійснює переключення частини споживачів Дарницького, Оболонського та Подільського районів на резервне теплопостачання. Тимчасово у цих споживачів буде відсутнє гаряче водопостачання", - ідеться в повідомленні.

У "Київтеплоенерго" уточнили, що проблема торкнулася жителів мікрорайонів Куренівка, Оболонь, Осокорки і Позняки.

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У КМДА запевнили, що працівники "Київтеплоенерго" продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки, щоб повернути послугу споживачам. Зокрема, наразі обстежують пошкоджені ділянки, визначають характер пошкоджень і обсяги відновлювальних робіт.

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Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попереджав, що російські атаки на мости в Києві створюють загрозу не лише для транспортного сполучення між частинами міста, а й для роботи системи теплопостачання. За його словами, пошкодження Північного мосту може призвести до перебоїв із теплопостачанням Оболоні, оскільки під ним проходить теплотраса, якою тепло від Троєщинської ТЕЦ надходить до району.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповідав, що система централізованого водопостачання в Києві не працює під час масштабних відключень світла. При цьому, за його словами, заживлення насосів для подачі води від резервних генераторів столична влада змогла забезпечити в єдиному районі міста – на Оболоні.

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