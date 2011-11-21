Сума коштів на харчування школярів у Севастополі зросте

У Севастополі в 2012 році суму коштів на харчування школярів 1-4-х класів буде збільшено в два рази - до 6,18 грн. на день, повідомив перший заступник голови міськдержадміністрації Сергій САВЕНКОВ.

«До бюджету 2012 року внесено поправки, вже знайдено гроші на покращення харчування дітей 1-4-х класів. Із депутатським корпусом також досягнуто взаєморозуміння з цього питання, тож з нового року норму буде відновлено», - сказав він у ефірі телерадіокомпанії «Севастополь».

За словами САВЕНКОВА, у 2011 році суму, виділену на харчування дітей у 1-4-х класах загальноосвітніх шкіл, було зменшено вдвічі порівняно з 2010 роком.

«Це суперечить нормам, встановленим постановою Кабінету міністрів від 22 листопада 2004 року № 1591 “Про затвердження норм харчування в навчальних закладах і установах оздоровлення”, тому сума буде 6,18 грн.», - запевнив він.