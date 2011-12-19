Плавці присвятили Святому Миколаю заплив у крижаній воді в Севастополі

Заплив у крижаній воді через Севастопольську бухту, присвячений Святому Миколаю Чудотворцю, здійснили в понеділок відомий плавець-марафонець, номінант Книги рекордів України Олег СОФЯНИК, голова Севастопольської федерації зимового плавання Валерій ВЕСЕЛОВ і голова клубу моржів «Буревісник» Віктор ПІСКУНОВ.

Як повідомив УНІАН керівник Інтернет-проекту ”Меридіан-Севастополь” Роман ЧЕРНЕНКО (раніше разом із СОФЯНИКОМ брав участь у низці рекордних запливів), спортсмени стартували о 10.44 від причалу бухти Голландія (Північна сторона Севастополя) і об 11.01 фінішували біля причалу бухти Троїцька, пропливши за 17 хвилин близько 600 метрів. Температура води становила 8 градусів, повітря – 10 градусів. ПІСКУНОВ плив у ластах і тягнув за собою на буксирі надувний човен, в якому були речі та одяг плавців.

«Заплив присвячено покровителеві моряків Миколі Чудотворцю. На Північній стороні, якраз неподалік бухти, розташований Свято-Микольський храм, у нього сьогодні престольне свято. І дуже символічно, що фінішували ми в Троїцькій бухті. Свята Трійця тут присутня явно», – розповів СОФЯНИК журналістам після виходу на берег.

За інформацією ЧЕРНЕНКА, в подальших планах марафонців – естафетний заплив через Керченську протоку, що має відбутися наприкінці грудня. Для тренування вони планують 28 грудня перетнути Південну бухту Севастополя (близько 400 метрів), від Павлівського мису до Графської пристані.