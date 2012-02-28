Севастополю пропонують залишати 100% податку на доходи фізосіб
15:26, 28 лютого 2012Крым
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Зараз 50% надходжень -> до держбюджету
Депутати Верховної Ради України Олександр ЧЕРНОВОЛЕНКО (НУ-НС) і Юрій ОДАРЧЕНКО (БЮТ) пропонують залишати всі надходження від податку на доходи фізичних осіб у бюджетах Києва та Севастополя.
Так, законопроектом (№10116 від 23 лютого 2012 року), текст якого розміщено на офіційному сайті парламенту, пропонується внести відповідні зміни до Бюджетного кодексу.
На сьогоднішній день цим кодексом передбачається перерахування 50% надходжень від податку на доходи фізосіб, сплачених на території Києва та Севастополя, до державного бюджету.
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