Севастополю пропонують залишати 100% податку на доходи фізосіб

Депутати Верховної Ради України Олександр ЧЕРНОВОЛЕНКО (НУ-НС) і Юрій ОДАРЧЕНКО (БЮТ) пропонують залишати всі надходження від податку на доходи фізичних осіб у бюджетах Києва та Севастополя.

Так, законопроектом (№10116 від 23 лютого 2012 року), текст якого розміщено на офіційному сайті парламенту, пропонується внести відповідні зміни до Бюджетного кодексу.

На сьогоднішній день цим кодексом передбачається перерахування 50% надходжень від податку на доходи фізосіб, сплачених на території Києва та Севастополя, до державного бюджету.