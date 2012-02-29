Двох дітей госпіталізовано з отруєнням чадним газом в Криму

Двох дітей 9-ти і 2-х років госпіталізовано в середу в результаті отруєння чадним газом через неправильне використання колонки в квартирі житлового будинку в Феодосії, повідомила прес-служба управління Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки в Криму.

«Газова колонка експлуатувалася при зачинених вікнах і забитих будівельним сміттям димовентиляційних каналах», - сказано в прес-релізі.

Діти потрапили до лікарні в стані середнього ступеня тяжкості.

Управління Держгірпромнагляду створило комісію з розслідування технічних причин нещасного випадку.