Двох дітей госпіталізовано з отруєнням чадним газом в Криму
18:04, 29 лютого 2012Крым
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Неправильне використання колонки
Двох дітей 9-ти і 2-х років госпіталізовано в середу в результаті отруєння чадним газом через неправильне використання колонки в квартирі житлового будинку в Феодосії, повідомила прес-служба управління Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки в Криму.
«Газова колонка експлуатувалася при зачинених вікнах і забитих будівельним сміттям димовентиляційних каналах», - сказано в прес-релізі.
Діти потрапили до лікарні в стані середнього ступеня тяжкості.
Управління Держгірпромнагляду створило комісію з розслідування технічних причин нещасного випадку.
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