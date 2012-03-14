Автівка влетіла в дерево і перекинулася: 2 поранених (фото)

Дві людини отримали травми в результаті удару легкового автомобіля об дерево з подальшим перекиданням в Криму. Аварія сталася ввечері 13 березня в селищі Заозерне неподалік від Євпаторії, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.

"52-річний водій так розігнав свою "Хонду", що не утримав її на дорозі. Легковик, вилетівши за межі проїжджої частини, ударився об дерево і перекинувся на дах. Що змусило вже не молоду людину перевищити швидкість, встановить перевірка", - говориться в прес-релізі.

Водій зламав ліве стегно і ніс, а його пасажирка отримала різані рани обличчя. Вони є жителями Сакського району.

Фото ДАІ