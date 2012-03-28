Фірташа зацікавив розвиток Криму в найближчу десятирічку

Рада міністрів Криму і Федерація працедавців України підписали угоду про співпрацю в реалізації стратегії економічного і соціального розвитку республіки до 2020 року. Підписи під документом поставили голова Радміну Анатолій Могильов і глава Федерації Дмитро Фірташ в середу в Сімферополі, повідомила прес-служба кримського уряду.

Стратегія передбачає розвиток санаторно-курортного і агропромислового комплексів, промисловості, альтернативних джерел енергії і транспортної інфраструктури.

Могильов підкреслив, що модернізація економіки регіону можлива лише при активній участі бізнесу. «Влада Криму готова максимально сприяти в розвитку цих стратегічних пріоритетів і створювати сприятливі умови для роботи інвесторів», - сказав він.

Фірташ виразив готовність надавати підтримку в реалізації стратегії. «Маючи таку довгострокову програму, ми можемо створити базу для подальшого планомірного розвитку Криму», - говорить бізнесмен.