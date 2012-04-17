Лихач ганяв по злітній смузі
11:21, 17 квітня 2012Крым
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Аеродром закинутий
На злітній смузі колишнього аеродрому Багерово (Ленінський район) перекинулись "Жигулі" під керуванням 31-річного керчанина, повідомляє прес-служба ДАІ Криму.
"Водій не вибрав безпечну швидкість руху та скоїв виїзд за межі проїзної частини, де допустив перекидання автомобіля", - відзначили в прес-службі.
Чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму і рвану рану вушної раковини.
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