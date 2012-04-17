Алушта залишилася без газу

У зв'язку з проведенням робіт по заміні зсувної ділянки на магістральному газопроводі Ялта-Алушта з 6 ранку 17 квітня припинена подача газу на газорозподільні станції Алушти, Малого Маяка і села Запрудне, повідомляє прес-служба уряду Криму.

«Мова йде про небезпечну зсувну ділянку, тому це заплановані й вимушені роботи. Місцева влада, населення і підприємства оповіщені і дали згоду на проведення ремонту», - уточнили в прес-службі.

Подача газу буде відновлено до 18:00 20 квітня.

