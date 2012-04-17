Євпаторія відкриє "Будинок клоуна"

На базі міжнародного дитячого центру-комплексу «Золотий ключик» в Євпаторії 29 квітня відкриють перший в Україні інтерактивний музей «Будинок клоуна», повідомляє прес-служба виконкому.

У музеї можна буде покататися на своєрідних атракціонах - моноциклах і циркових велосипедах. Крім того відвідувачі зможуть перевтілитися в справжніх клоунів - накласти грим і перевдягнутися в спеціальні костюми.

Історії клоунського костюма в музеї присвячена окрема експозиція, яка розповість про те, як виглядали наряди блазнів при королівському дворі, перші костюми Петрушки і сучасні клоунські костюми.

«Дуже цікаво відтворені в мініатюрі костюми італійського театру« DelArte », елементи гардероба Чарлі Чапліна. І костюми рекордних розмірів з різницею в ... 100 разів: найбільший 8-ми метровий клоунський наряд і найменший - 8-ми сантиметровий», - відзначили в прес-службі.

У музеї зібрана велика колекція статуеток клоунів. Автор проекту Сергій Пермяков планує протягом найближчого року створити найбільшу колекцію клоунів, зібравши понад 2000 фігурок, і тим самим побити світовий рекорд, занесений в книгу рекордів.

У майбутньому при музеї планують створити Школу чарівництва.