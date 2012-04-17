Могильов полетів до Туреччини

Кримська делегація на чолі з головою Ради міністрів автономії Анатолієм Могильовим перебуває з офіційним візитом в Туреччині, повідомила прес-служба уряду.

Могильов проведе ряд робочих зустрічей з представниками влади та бізнесу Туреччини. Зокрема, заплановані переговори з міністром закордонних справ Ахметом Давутоглу, міністром науки, промисловості і технологій Ніхатом Ергюном, міністром транспорту та зв'язку Біналі Йилдирим, а також з головою великих національних зборів Джеміль Чічек.

Крім того, глава кримського уряду планує взяти участь в переговорах з керівництвом Асоціації промислових палат і бірж Туреччини і Турецького агентства зі співпраці та розвитку (TIKA).

«Основна мета поїздки - зміцнити двостороннє співробітництво між Кримом і Туреччиною, забезпечити реалізацію раніше досягнутих домовленостей, а також встановити нові ділові контакти», - повідомила прес-служба.

До складу кримської делегації також увійшли депутати Верховної ради України Борис Дейч і Мустафа Джемільов, міністр економічного розвитку і торгівлі Кирма Світлана Верба та інші

