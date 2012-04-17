Дорогу в Алушті залило соляркою

Дорогу в Алушті залило дизельним паливом. Воно вилилося з автомобіля «Газель» на проїжджу частину в районі вулиці Жовтневої, повідомила «Твоя газета».

«Автомобіль рухався в Професорський куточок, коли почало виливатися дизельне паливо. Воно знаходилося в спеціальних бочках машини і розтягнулося по дорозі на 50-70 метрів», - зазначає видання.

Співробітники ДАІ перекрили рух транспорту на ділянці дороги. Робочі засипали розлиту рідину піском, щоб після прибрати його.

