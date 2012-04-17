У Севастополі планують навчання "Фарватер миру"

У Севастополі в Академії ВМС ім. Нахімова відкрилася завершальна конференція з планування командно-штабних навчань Військово-морських сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації з позначеними силами «Фарватер миру-2012», проведення яких намічене на третю декаду травня, повідомив прес-центр українського флоту.

Командувач ВМС України адмірал Віктор Максимов, під керівництвом якого цього року відповідно до принципу ротації відбудуться навчання, у вступному слові на конференції наголосив, що цей спільний захід підготовки сил стає традиційним. «Ми маємо разом працювати, тому що два флоти взаємодіють у повсякденному житті, українські і російські моряки в Севастополі проводять багато спільних заходів, одними з яких є навчання серії «Фарватер миру», - сказав він.

Заступник командувача Чорноморського флоту Російської Федерації контр-адмірал Олександр Носатов, у свою чергу, відзначив, що навчання мають дуже велике значення для обох флотів: «Це вже стає традицією, яку необхідно продовжувати, зміцнювати і розвивати».

Російський контр-адмірал переконаний, що під час нинішньої конференції обидві сторони вирішать і узгодять всі нюанси підготовчого характеру. «Впевнений, під час навчань «Фарватер миру-2012» обидві сторони продемонструють свою виучку, що послужить подальшому зміцненню нашої співпраці», - сказав заступник командуючого ЧФ РФ.

Темою навчань є планування і проведення гуманітарної операції.

«Фарватер миру» планується провести на базі Академії ВМС, а також на внутрішньому і зовнішньому рейдах Севастопольської бухти.

До заходів залучатимуться об`єднаний штаб навчань, морський, авіаційний і береговий компоненти, а також сили забезпечення. Зокрема, як планується, в морському компоненті з двох боків буде задіяно близько 10 кораблів і суден, а до складу берегового компоненту увійде більш як 15 одиниць автомобільної і бронетанкової техніки, до 90 чоловік особового складу, а також об`єднаного медичного загону в складі до 10 одиниць автомобільної техніки і до 40 чоловік особового складу.

Спільні українсько-російські навчання серії «Фарватер миру» проводилися в 1997, 1999, 2001, 2003, 2010 і 2011 роках.