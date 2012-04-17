Кораблі Blackseafor залишили Севастополь

Кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor завершили чотириденний візит до порту Севастополя і вранці 17 квітня вийшли в море з метою виконання інших заходів квітневої активації, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Корвет ВМС Болгарії “Решительни”, великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії “Цезарь Куников”, фрегат ВМС Румунії “Себастіан”, фрегат ВМС Туреччини “Явуз” та морський тральщик ВМС України “Черкаси” провели навчання з проводки за тралами, з відбиття атаки малорозмірної надводної цілі, навчання з протиповітряної оборони.

Окрім цього планом заходів також передбачене спільне навчання “людина за бортом”, навчання з маневрування, зв’язку, прийому і передачі повідомлень англійською мовою та інші.

Квітнева активація, що триває з 6 по 24 квітня, є дев’ятнадцятим розгортанням оперативного з’єднання.