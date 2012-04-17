Євпаторія приготує чебурек бажань

Свято чебурека влаштують 30 квітня кулінари Євпаторії. Воно відбудеться в рамках відкриття курортного сезону, повідомила прес-служба мерії.

"Цього року майстри-кулінари планують виготовити безліч маленьких чебуреків "з сюрпризом", спробувати які зможуть усi бажаючи. У кожному пригощанні буде заховано персональне побажання на майбутній рік. Крім того, учасникам свята роздадуть декілька десятків звичайних чебуреків з м'ясом. У одному з них знаходитиметься побажання для міста. Володар ексклюзиву повинен розповісти послання всім присутнім", - говориться в повідомленні.

Свята чебуреку проводяться в Євпаторії вже не перший рік. У 2010 році кулінари виготовили найбільший чебурек в Україні. А в 2011 відбувся конкурс на найменший чебурек..