Крим лідирує за кількістю порушень законодавства під час виборчих перегонів

Севастополь. 19 вересня. Крим на сьогодні є лідером за кількістю встановлених порушень виборчого законодавства. Про це заявив на прес-конференції у Севастополі заступник міністра внутрішніх справ України Віктор СУСЛОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, 16 із 90 порушень припадає на долю Криму, “і, звичайно, це у нас викликає певні побоювання”.

За даними В.СУСЛОВА, «станом на вчорашній день, у Міністерства внутрішніх справ була інформація про 90 більше чи менше серйозних порушень законодавства в цілому по Україні у зв’язку з підготовкою виборів”. Він повідомив, що зафіксовано близько 50 випадків хуліганських дій, порушено 6 кримінальних справ, зокрема, дві кримінальні справи порушені за подіями у Севастополі, пов’язаними з виборчою кампанією.

Заступник міністра також зазначив, що “в районі Феодосії і Ялти дуже велика кількість щитів, бігбордів, наочної агітації, встановлених у відповідності до законодавства, але зіпсованих, мабуть, політичними противниками”. В.СУСЛОВ наголосив, що, незважаючи на те, кому належать ці щити, “міліція повинна жорстко контролювати, карати винних, тих, хто допускає подібні порушення”.

За словами В.СУСЛОВА, на сьогодні у міліції «основне питання - це підготовка органів Міністерства внутрішніх справ до забезпечення законності з боку органів внутрішніх справ при проведенні виборчої кампанії з дострокових виборів народних депутатів України». З цією метою, додав він, Міністерство розробило детальні методичні вказівки «Компетенція міліції України в охороні прав громадян і громадського порядку під час виборчого процесу». Серед рецензентів видання, зазначив В.СУСЛОВ, - заступник глави Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК, а також виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ України, доктор юридичних наук Михайло КОРНІЄНКО. Заступник міністра додав, що все це робиться для того, щоб запобігти будь-яким ексцесам у ході виборчої кампанії і “унеможливити будь-які силові варіанти вирішення проблем, масовий безпорядок, фальсифікацію виборів”.

Заступник міністра внутрішніх справ також повідомив, що українська міліція у відповідності із раніше затвердженим планом з 24 вересня у зв’язку з позачерговими парламентськими виборами перейде на посилений варіант несення служби.