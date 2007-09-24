До списків по Криму включено 19 тисяч ”двійників” і більше 20 тисяч ”довгожителів”

Сімферополь. 24 вересня. УНІАН. Кримська організація Блоку Юлії Тимошенко заявляє про підготовку в Криму деякими політичними силами масової фальсифікації результатів дострокових виборів до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі лідер кримського БЮТ, депутат Верховної Ради України 5-го скликання Андрій СЕНЧЕНКО заявив, що фальсифікувати вибори в Автономній Республіці Крим збирається «партія влади» - тобто представники Партії регіонів. «Очевидно, що в Криму ця фальсифікація робиться тими людьми, яким належить влада в країні й у Криму», - сказав А.СЕНЧЕНКО.

За його словами, у кримських «регіоналів» почалася «істерика», тому що їхній рейтинг у Криму, за даними «бютівців», упав до 37%. Тому, вважає А.СЕНЧЕНКО, Партія регіонів прагне шляхом фальсифікації виборів «намалювати» собі рейтинг вище.

Як розповів А.СЕНЧЕНКО, БЮТ провів перевірку одного з трьох районів Сімферополя – Київського району, в результаті було виявлено безліч «двійників». Наприклад, до списку виборців за однією й тією ж адресою (в одній квартирі) включені «Данилов Сергій Тимофійович» і «Данiлов Сергій Тимофійович». За словами А.СЕНЧЕНКА, такі «технічні помилки» носять масштабний характер, що свідчить про сплановану акцію з фальсифікації виборів.

За словами А.СЕНЧЕНКА, в Криму «бютівці» виявили 19 тисяч «двійників», також виявлено включення до списків неповнолітніх дітей і більше 20 тисяч осіб, старших 85 років. Як зазначив А.СЕНЧЕНКО, в Криму не проживає стільки довгожителів. Всього, за оцінками лідера кримського БЮТ, до списків по Криму включено зайвих майже 40 тисяч осіб – тобто об`єм фальсифікацій становить близько 5% від тих, хто зазвичай бере участь у виборах в Автономній Республіці Крим. «І це ми ще не все перевірили», - зазначив А.СЕНЧЕНКО.

За його словами, у зв`язку з цим кримський БЮТ підготував відповідне звернення до прокуратури АРК, Головного управління СБУ в Криму, а також до всіх окружкомів.