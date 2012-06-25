Позашляховик влетів в ВАЗ: одна людина загинула, двоє поранені

Одна людина загинула, ще двоє отримали травми в результаті лобового зіткнення двох автомобілів в Криму. Аварія сталася в неділю, 24 червня, в Советському районі півострова, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління ДАІ.

Мешканка Феодосії, яка була за кермом позашляховика Mitsubishi, виїхала на зустрічну смугу і врізалася в ВАЗ-2106 з причепом.

В аварії загинув водій "Жигулів": чоловік з села Роздольне. Двоє пасажирів машини - чоловік і жінка - отримали переломи.